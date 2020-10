Serie A, nuovi casi positivi per Crotone, Atalanta e Sassuolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) 5 componenti dello staff tecnico e 1 giocatore sono i nuovi positivi al Covid della Serie A: a farne le spese Crotone, Atalanta e Sassuolo Non si arrestano le nuove positività in Italia e a farne le spese sono anche i club di Serie A: sono all’ordine del giorno i nuovi contagi tra rose e collaboratori dei team. In quest’ultimo giro di tamponi è toccato a Crotone, Atalanta e Sassuolo pagare lo scotto di nuovi positivi in squadra. Per quanto riguarda il club calabrese, sono 2 le persone che dovranno sottoporsi a isolamento domiciliare, entrambi membri dello staff. Nessun calciatore, dunque, sembra essere coinvolto ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) 5 componenti dello staff tecnico e 1 giocatore sono ial Covid dellaA: a farne le speseNon si arrestano le nuovetà in Italia e a farne le spese sono anche i club diA: sono all’ordine del giorno icontagi tra rose e collaboratori dei team. In quest’ultimo giro di tamponi è toccato apagare lo scotto diin squadra. Per quanto riguarda il club calabrese, sono 2 le persone che dovranno sottoporsi a isolamento domiciliare, entrambi membri dello staff. Nessun calciatore, dunque, sembra essere coinvolto ...

midluuna : @adampocalypse Comunque sono più fan di opere della disney che per la disney in sé. Per esempio, a parte alcuni cla… - tinagoTV : La buona volontà di voler approfittare delle serie tv in stallo o in ritardo per vedere film nuovi o recuperare cla… - pasqualinipatri : SERIE A – Tre nuovi casi per il Sassuolo, ecco il comunicato - giuliagups : @mainormale_ @m_e_g_mayer Esattamente. Dopo quel momento diventa completamente un’altra serie. Al di là dei persona… - laziopress : SERIE A – Tre nuovi casi per il Sassuolo, ecco il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nuovi Netflix, novembre 2020: nuovi film e serie TV in arrivo Multiplayer.it Netflix: nuova serie animata per Trese da una graphic novel filippina

Netflix: adattamento animato della graphic novel filippina Trese in uscita per sulla piattaforma streaming nel corso del 2021.

Super Dragon Ball Heroes 2: un poster ci offre uno sguardo sui personaggi

Big Bang Mission ci si presenta in anteprima con un poster che ci offre uno sguardo su vecchi e nuovi personaggi della serie spin-off del capolavoro di Akira Toriyama. Super Dragon Ball Heroes è la ...

Netflix: adattamento animato della graphic novel filippina Trese in uscita per sulla piattaforma streaming nel corso del 2021.Big Bang Mission ci si presenta in anteprima con un poster che ci offre uno sguardo su vecchi e nuovi personaggi della serie spin-off del capolavoro di Akira Toriyama. Super Dragon Ball Heroes è la ...