Sequestrati beni per 15 milioni di euro, così un commercialista di Marano frodava il fisco (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di indagini coordinate dalla Sezione Criminalità Economica della Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari personali e reali emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di 21 tra persone fisiche e società ubicate in varie Regioni italiane, che ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e beni per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro. L'ordinanza prevede, inoltre, l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione nei confronti di un Dottore commercialista con studio in Marano di Napoli (NA) e l'esercizio di impresa e uffici direttivi ...

