Separazioni consensuali e divorzi congiunti | possibile rinunciare all' udienza

Ultime Notizie dalla rete : Separazioni consensuali

Studio Cataldi

Grandi manovre alla Bartoccini Fortinfissi Perugia che in meno di una settimana deve coprire tutti i tasselli che sono venuti a mancare. Il divorzio con lo storico allenatore Bovari ha portato sulla p ...In sede di separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri, il Giudice adito può ex art. 156 c.c. obbligare l’altro al versamento mensile di un assegno di mantenimento, ovvi ...