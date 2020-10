Separare i giovani dagli anziani per evitare il lockdown? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fonte: https://unsplash.com/photos/YVoej2tSSgkAppello al Governo di tre esperti per dividere le fasce di età più a rischio dai giovani, salvando cosi l’economia dalle conseguenze di una nuova chiusura. Se c’è una cosa su cui tutti i virologi sono d’accordo è che l’età media delle persone colpite dal Covid-19 si sta abbassando drasticamente. Se all’inizio della pandemia la soglia critica era considerata i 60 anni adesso è di dieci anni di meno. Da qui la proposta, da molti definita “choc”, da parte di tre studiosi del settore come Andrea Ichino, Carlo Favero e Aldo Rustichini che dalle pagine del Foglio lanciano un appello per Separare i giovani dagli anziani per evitare un nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fonte: https://unsplash.com/photos/YVoej2tSSgkAppello al Governo di tre esperti per dividere le fasce di età più a rischio dai, salvando cosi l’economia dalle conseguenze di una nuova chiusura. Se c’è una cosa su cui tutti i virologi sono d’accordo è che l’età media delle persone colpite dal Covid-19 si sta abbassando drasticamente. Se all’inizio della pandemia la soglia critica era considerata i 60 anni adesso è di dieci anni di meno. Da qui la proposta, da molti definita “choc”, da parte di tre studiosi del settore come Andrea Ichino, Carlo Favero e Aldo Rustichini che dalle pagine del Foglio lanciano un appello perperun nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Separare giovani Separare giovani e anziani per scongiurare il lockdown | C. Favero, A. Ichino e A. Rustichini Lavoce.info Covid, 5 idee per evitare il lockdown in Italia: parlano gli esperti

Le loro cinque proposte sono molto chiare e vanno in una unica direzione: “separare i giovani dagli anziani”. E per anziani, intendono gli over 50. Nello specifico, i tre scienziati chiedono quanto ...

Coronavirus: e se l'isolamento degli anziani evitasse il lockdown?

Sarebbe sufficiente isolare gli ultra-ottantenni per dimezzare o quasi la mortalità diretta del virus. Lo dice uno studio dell'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale ...

