Selvaggia Roma, la bellezza italo – cubana al GF Vip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra gli ex protagonisti di Temptation Island, lei è senza dubbio una delle più chiacchierate. Parliamo di Selvaggia Roma, che al docu-reality targato Maria De Filippi ha partecipato nel 2017. In coppia con lei, il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. La loro storia, travagliata e turbolenta, appassionò moltissimo i telespettatori del reality, condotto da Filippo Bisciglia. Una storia che, dopo l’esperienza in tv, si è conclusa, e non nel migliore dei modi. Oggi, a distanza di qualche anno dall’esperienza a Temptation Island, Selvaggia è diventata una nota influencer: su Instagram, la bellissima Romana ha raggiunto il milione di followers! Scopriamo di più s Selvaggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra gli ex protagonisti di Temptation Island, lei è senza dubbio una delle più chiacchierate. Parliamo di, che al docu-reality targato Maria De Filippi ha partecipato nel 2017. In coppia con lei, il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. La loro storia, travagliata e turbolenta, appassionò moltissimo i telespettatori del reality, condotto da Filippo Bisciglia. Una storia che, dopo l’esperienza in tv, si è conclusa, e non nel migliore dei modi. Oggi, a distanza di qualche anno dall’esperienza a Temptation Island,è diventata una nota influencer: su Instagram, la bellissimana ha raggiunto il milione di followers! Scopriamo di più s...

virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - trash_italiano : PIERPAOLO, MOLLA LA PRESA. Appena ti avvicinerai ad un’altra tornerà lei correndo, proprio quando non avrà più atte… - trash_italiano : Già prevedo PROSSIMA PUNTATA - entrata di Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma PUNTATA DOPO - scontro Selvaggia/Eli… - francekoen2 : @Luca_zone Selvaggia Roma?!?! Ma se era positiva al covid, non scherziamo - Luca_zone : Elisabetta e Pierpaolo non devono uscire per un solo motivo: stanno per entrare Bettarini e Selvaggia Roma #GFVIP s… -