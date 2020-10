“Se Pensate che il Covid sia Tutto Uno Scherzo, Venite Ora in Terapia Intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nell’Ospedale Maggiore di Bologna dei 34 posti di Terapia Intensiva presenti ce ne sono già 24 di occupati, un mese fa non c’era nessuno. All’interno dell’Ospedale Maggiore di Bologna il nuovo reparto di Terapia Intensiva è stato rinnovato un mese fa, smantellando il reparto di ortopedia ed acquistando lettini e macchinari nuovi, il Tutto allestito … Leggi su youreduaction (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nell’Ospedaledi Bologna dei 34 posti dipresenti ce ne sono già 24 di occupati, un mese fa non c’era nessuno. All’interno dell’Ospedaledi Bologna il nuovo reparto diè stato rinnovato un mese fa, smantellando il reparto di ortopedia ed acquistando lettini e macchinari nuovi, ilallestito …

stanzaselvaggia : In Lombardia e non solo sta ricominciando il grave balletto della gente CON SINTOMI che chiede un tampone e viene i… - ZZiliani : Siccome il c.t. #Mancini si è scusato ma la vignetta è ancora al suo posto, che ne pensate di dirglielo in coro:… - DpSaretta : @ucankuscom Non vi annoiate a dire sempre le stesse sciocchezze?Se non mi sbaglio non avete coprifuoco e comunque p… - lallanashville : RT @stanzaselvaggia: In Lombardia e non solo sta ricominciando il grave balletto della gente CON SINTOMI che chiede un tampone e viene igno… - kabara79 : RT @stanzaselvaggia: In Lombardia e non solo sta ricominciando il grave balletto della gente CON SINTOMI che chiede un tampone e viene igno… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se Pensate B2BIG® Live 2020: il 23 e 24 ottobre a Bologna torna l'evento dell'anno sul marketing B2B in Italia, con un tema speciale Fortune Italia