Sci nautico | Serafica “Olimpiadi e promozione obiettivi Fisw”

ROMA (ITALPRESS) – "Nelle due assemblee affrontate da candidato unico ho preso prima il 100% e ora e il 99,5% dei voti, ma i numeri non sono importanti quanto l'aggregazione. Questo è stato il mio obiettivo da quando ho preso la federazione in mano, perchè lo sport deve unire e non disaggregare, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Al riguardo il vicepresidente Claudio Ponzani ha fatto un grande lavoro, perchè quando sono arrivato in federazione la situazione era differente". Luciano Serafica commenta così all'ITALPRESS la conferma alla guida della Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW) per il quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente, in carica dal 2014, ha ricevuto totale fiducia dall'assemblea riunita all'Hotel NH Milano 2: addirittura 2.794 voti su 2.807

In Italia i 'Signori dello Sport' succedono a loro stessi

AGI – La strada della legge di riforma dello sport è accidentata e la pandemia di Covid-19 rende ancor più difficile prevedere quando e come arriverà a destinazione. Se mai ci arriverà. Intanto le fed ...

Luciano Serafica commenta così all'ITALPRESS la conferma alla guida della Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW) per il quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente, in carica dal 2014,