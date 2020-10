Scenario 4 vicino per l’Italia, epidemia quasi incontrollabile (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è che un’ipotesi, ma un’ipotesi ben probabile considerando i contagi in Italia. Lo Scenario 4 potrebbe essere effettivamente attuato. Ma di cosa si tratta esattamente? L’ULTIMA SPIAGGIA – Semplicemente di un passo successivo allo Scenario nel quale il Bel paese si trova adesso, ovvero il terzo. Una misura precauzionale estrema, prevista dall’Istituto Superiore della … L'articolo Scenario 4 vicino per l’Italia, epidemia quasi incontrollabile Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è che un’ipotesi, ma un’ipotesi ben probabile considerando i contagi in Italia. Lo4 potrebbe essere effettivamente attuato. Ma di cosa si tratta esattamente? L’ULTIMA SPIAGGIA – Semplicemente di un passo successivo allonel quale il Bel paese si trova adesso, ovvero il terzo. Una misura precauzionale estrema, prevista dall’Istituto Superiore della … L'articoloper l’Italia,

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il balzo dei #contagi vicino a quota 27mila proietta l'#Italia verso lo scenario 4 descritto dall'… - prestia_fabio : RT @Corriere: Lo scenario 4 del Covid, il peggiore tra quelli identificati dall'Iss, in Italia è più vicino: è quello in cui l’Rt supera il… - infoitinterno : Covid, in Italia l'Rt sfiora 1,6: siamo nello scenario 4 lockdown più vicino - Corriere : Lo scenario 4 del Covid, il peggiore tra quelli identificati dall'Iss, in Italia è più vicino: è quello in cui l’Rt… - infoitinterno : Scenario 4 del Covid in Italia è più vicino: cos'è -