Sassuolo, Locatelli: “Vorrei giocare la Champions, ecco il mio ruolo qui. Nazionale? Vi svelo un segreto” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League.Serie A, designazioni arbitrali 6a giornata: Inter-Parma a Pairetto, Roma-Fiorentina…Queste le parole di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per raccontare quelle che sono le sue ambizioni e i suoi sogni. Tra questi - come si legge dalle sue parole - anche quello di tornare a giocare in un top club e di essere assoluto protagonista in Europa: "So che tutto passa da quest'annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbelaLeague.Serie A, designazioni arbitrali 6a giornata: Inter-Parma a Pairetto, Roma-Fiorentina…Queste le parole di Manuel, centrocampista delintervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per raccontare quelle che sono le sue ambizioni e i suoi sogni. Tra questi - come si legge dalle sue parole - anche quello di tornare ain un top club e di essere assoluto protagonista in Europa: "So che tutto passa da quest'annata con il. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta dellae magari tornare acon i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il ...

Mediagol : #Sassuolo, Locatelli: 'Vorrei giocare la Champions, ecco il mio ruolo qui. Nazionale? Vi svelo un segreto'… - BombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #Locatelli parla del suo futuro #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - TuttoFanta : ?? #SASSUOLO, le parole di #Locatelli: 'Mi piacerebbe tornare in una big per giocare in Champions. Devo fare più gol… - Fantacalcio : Locatelli: 'Sogno di tornare in un grande club. Devo fare più gol' - st_larochelle : RT @EmmeEmm_: Stagione pressoché identica, forse leggermente migliore quella di locatelli, se ci fossero anche i tifosi del Sassuolo a sbra… -