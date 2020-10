Sarri-Juventus, nodo penale per la risoluzione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Juventus Sarri risoluzione – Non sarebbe ancora arrivata la firma di Maurizio Sarri per la risoluzione del contratto che – per il momento – lo lega ancora alla Juventus fino al 30 giugno 2021. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, spiegando che il club bianconero punta a un accordo da trovare entro il 31 ottobre, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020)– Non sarebbe ancora arrivata la firma di Maurizioper ladel contratto che – per il momento – lo lega ancora allafino al 30 giugno 2021. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, spiegando che il club bianconero punta a un accordo da trovare entro il 31 ottobre, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

