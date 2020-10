Santa Maria a Vico, Pirozzi: “Situazione critica, basta polemiche” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSi è aperta con una comunicazione del sindaco Andrea Pirozzi, sull’emergenza sanitaria, la seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri pomeriggio in modalità “a distanza”, in ottemperanza alle misure di prevenzione imposte dall’autorità governativa. Nel suo discorso di apertura, il primo cittadino, riferendosi all’attuale emergenza sanitaria, ha parlato di “situazione critica”, ribadendo, sul fronte dei dati diffusi nelle ultime ore, la necessità, in questo momento, di evitare le polemiche ma di rimanere uniti.“Purtroppo – ha spiegato Pirozzi – registriamo una difficoltà da parte dell’Uopc Asl nella trasmissione dei nominativi delle persone positive ai nostri uffici comunali, con la conseguente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSi è aperta con una comunicazione del sindaco Andrea, sull’emergenza sanitaria, la seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri pomeriggio in modalità “a distanza”, in ottemperanza alle misure di prevenzione imposte dall’autorità governativa. Nel suo discorso di apertura, il primo cittadino, riferendosi all’attuale emergenza sanitaria, ha parlato di “situazione”, ribadendo, sul fronte dei dati diffusi nelle ultime ore, la necessità, in questo momento, di evitare le polemiche ma di rimanere uniti.“Purtroppo – ha spiegato– registriamo una difficoltà da parte dell’Uopc Asl nella trasmissione dei nominativi delle persone positive ai nostri uffici comunali, con la conseguente ...

DarioNardella : #Dante700 - Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di @massimosestini1: 23 immagini speciali su… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac -Linee 911-911SC-980 provenienti da Ospedale S.F. Neri, deviano via Barellai, via Trionfale - Linee 49 e 916 SC d… - InfoAtac : #info #atac -Linee 911-911SC-980 provenienti da Ospedale S.F. Neri, deviano via Barellai, via Trionfale - Linee 49… - fruicci : E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave, o Maria, ... Prega per noi, santa Madre di Dio.… - LaFrab_ : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la magnifica cupola della chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma. Fu affrescata da Pietro da Cortona, l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Firenze: Stazione Santa Maria Novella compie 85 anni Firenze Post Cimiteri, la Regione: chiudeteli. Il Comune va allo scontro: «Non faremo questo errore»

«I cimiteri restano aperti. Non c’è alcun motivo per impedire ai napoletani di onorare i propri defunti e di pregare per loro in occasione del giorno dei morti». Il vicesindaco Enrico Panini ...

Dante 700 e gli sguardi impossibili

Nel complesso di Santa Maria Novella, a Firenze, 23 foto di Massimo Sestini dedicate al Sommo Poeta. Una galleria di scatti inconsueti e sorprendenti ...

«I cimiteri restano aperti. Non c’è alcun motivo per impedire ai napoletani di onorare i propri defunti e di pregare per loro in occasione del giorno dei morti». Il vicesindaco Enrico Panini ...Nel complesso di Santa Maria Novella, a Firenze, 23 foto di Massimo Sestini dedicate al Sommo Poeta. Una galleria di scatti inconsueti e sorprendenti ...