San Pietro a Maida. Disposto il lockdown dal 31 ottobre al 10 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Crescono i contagi in provincia di Catanzaro. Il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, ha Disposto il lockdown nel suo Comune dal 31 ottobre al 10 novembre dopo che sono stati riscontrati 15 positivi. Con apposita ordinanza, Giampà ha Disposto la chiusura delle attività commerciali e raccomanda di non uscire se non per necessità di salute e lavoro o altri motivi urgenti. Disposta anche la chiusura di tutte le attività come parrucchieri, barbieri ed estetisti, delle attività di vendita al dettaglio, dei call center e delle ville comunali. Rimangono aperte solo le farmacie e le attività commerciali che riguardano generi alimentari e prodotti di igiene per la persona e la casa e i tabacchi. Anche i pub e i ...

