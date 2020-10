San Marino non si allinea con il Dpcm: tutto rimane aperto (Di venerdì 30 ottobre 2020) A San Marino non si chiudono i bar e i ristoranti alle 18, come previsto dal Dpcm italiano. Il segretario di Stato al lavoro Teodoro Lonfernini sostiene che sia “francamente assurdo”. Questa settimana è particolarmente convulsa per il nostro Paese, e non solo. È la settimana in cui è entrato in vigore il nuovo Dpcm, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) A Sannon si chiudono i bar e i ristoranti alle 18, come previsto dalitaliano. Il segretario di Stato al lavoro Teodoro Lonfernini sostiene che sia “francamente assurdo”. Questa settimana è particolarmente convulsa per il nostro Paese, e non solo. È la settimana in cui è entrato in vigore il nuovo, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

