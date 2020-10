Sampdoria | Thorsby e il paragone | “Sono una patata Derby? Vorrei giocarne uno al mese”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Mortenscalpita in vista deldi domenica sera contro il Genoa. Il centrocampista dellaè diventato un calciatore quasi imprescindibile per i blucerchiati di mister Claudio Ranieri e parlando a Il Secolo XIX ha commentato anche questa sua crescita esponenziale nel mondo genovese ed in generale nella Serie A.: "Sono una. Sul...""Cosa penso deldi Genova? Beh, a dirla tutta... neuno al mese. Stupendo. Coinvolgente. Adrenalinico. Sono contento che a novembre ce ne siano due. Mi hanno detto che non era mai successo. Me li godrò. Vincerli entrambi sai che storia che sarebbe...", ha commentato il giovaneche poi sulla sua esperienza in maglia blucerchiata ha ...