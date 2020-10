Salvo d’Acquisto, l’omaggio del progetto “Mi ricordo” a cento anni dalla nascita (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salvo d’Acquisto, l’omaggio del progetto “Mi ricordo” a cento anni dalla nascita – Successo a Fiumicino per il convegno “Il coraggio di essere liberi”. Presenti anche 50 studenti delle scuole superiori. Temi centrali del dibattito la memoria, la conoscenza e la partecipazione – Diverse iniziative nel corso del mese di ottobre hanno celebrato la ricorrenza del centenario della nascita di Salvo D’Acquisto. Fiumicino, proprio nel giorno della sua nascita, il 15 ottobre, ha commemorato l’importante data attraverso il convegno “Il coraggio di essere liberi”, che si è svolto nella Sala consiliare del Comune. L’incontro è stato organizzato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020)d’Acquisto, l’omaggio del“Mi ricordo” a– Successo a Fiumicino per il convegno “Il coraggio di essere liberi”. Presenti anche 50 studenti delle scuole superiori. Temi centrali del dibattito la memoria, la conoscenza e la partecipazione – Diverse iniziative nel corso del mese di ottobre hanno celebrato la ricorrenza del centenario delladiD’Acquisto. Fiumicino, proprio nel giorno della sua, il 15 ottobre, ha commemorato l’importante data attraverso il convegno “Il coraggio di essere liberi”, che si è svolto nella Sala consiliare del Comune. L’incontro è stato organizzato ...

