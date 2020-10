Sabrina Paravicini: “Ho sentito il mio seno sinistro come accartocciarsi e ho iniziato a stare male. Era ‘diagnosi morte’” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ho cominciato a stare male, è successo qualcosa una notte, alle 5:00 del mattino ho sentito come se il mio seno sinistro si accartocciasse, ho fatto un ecografia di controllo il giorno dopo, poi ho fatto una mammografia dopo due giorni ed era tutto a posto, ma ho cominciato a stare male, il seno diventava rosso…”. Inizia così il toccante racconto di Sabrina Paravicini nell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” su Ra1. L’attrice è tornata a parlare del tumore al seno che le è stato diagnosticato due anni fa e contro cui sta combattendo la sua battaglia. “Mi sono quindi rivolta al Policlinico Umberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ho cominciato a, è successo qualcosa una notte, alle 5:00 del mattino hose il miosi accartocciasse, ho fatto un ecografia di controllo il giorno dopo, poi ho fatto una mammografia dopo due giorni ed era tutto a posto, ma ho cominciato a, ildiventava rosso…”. Inizia così il toccante racconto dinell’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” su Ra1. L’attrice è tornata a parlare del tumore alche le è stato diagnosticato due anni fa e contro cui sta combattendo la sua battaglia. “Mi sono quindi rivolta al Policlinico Umberto ...

Nella fiction con Lino Banfi, che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, Sabrina Paravicini era una infermiera della Asl e nessuno avrebbe pensato che poi nella vita sarebbe passata a vestire i ...

