Rugby | Pro 14 | Connacht-Benetton Treviso rinviata

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Non si disputerà la sfida tra ile lail prossimo 1 novembre a Galway, dopo che sono saliti a tre i giocatori risultati positivi al Covid-19 nelle fila dei biancoverdi. La formazione veneta non ha reso noto i nomi degli atleti, ma dopo la prima positività annunciata qualche giorno fa, nelle ultime ore sono risultati positivi altri due giocatori. I giocatori risultati positivi presentano al momento una lieve o assente sintomatologia e sono stati posti in isolamento, mentre tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo staff e giocatori hanno invece dato esito negativo. Laha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato le Autorità per gli iter correlati. Staff e giocatori osserveranno quindi un periodo di isolamento cui farà ...