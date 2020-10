Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le formazioni di Italia-Inghilterra. Manuela Furlan: “Abbiamo già dimostrato in altre partite il nostro valore” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile è iniziato domenica 2 febbraio 2020 con l’esordio vincente dell’Italia in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa una nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 21-7, poi quinta giornata del torneo ed esordio casalingo domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parma con l’Inghilterra, che ha già aritmeticamente vinto il torneo. La sfida è in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 1 novembre alle ore 18.00, e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Seidiè iniziato domenica 2 febbraiocon l’esordio vincente dell’in trasferta contro il Galles per 15-19. Decisamente meno fortunato il viaggio in Francia per il secondo match della manifestazione, con la sconfitta arrivata con il punteggio di 45-10. Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa una nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 21-7, poi quinta giornata del torneo ed esordio casalingo domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parma con l’, che ha già aritmeticamente vinto il torneo. La sfida è in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma domenica 1 novembre alle ore 18.00, e ...

