Rugby femminile, Coppa del Mondo Nuova Zelanda 2021: sorteggio dei gironi il 20 novembre

Il sorteggio della Coppa del Mondo di Rugby femminile 2021 si svolgerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, Paese ospitante della manifestazione, venerdì 20 novembre 2020. Si tratterà della prima volta per il torneo iridato nell'Emisfero Sud, e sarà in programma dal 18 settembre al 16 ottobre 2021. Prenderanno parte alla rassegna dodici formazioni, sette qualificate dalla Coppa del Mondo 2017, ovvero Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, USA, Canada, Australia e Galles, mentre attaverso i tornei continentali si sono già qualificate Fiji e Sudafrica, infine atri tre posti sono riservati alle vincitrici dei tornei di Asia

Il sorteggio della Coppa del Mondo di rugby femminile 2021 si svolgerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, Paese ospitante della manifestazione, venerdì 20 novembre 2020. Si tratterà della prima volta per ...

Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: rinviate Francia-Irlanda e Galles-Scozia

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile vedrà nella quinta giornata del torneo una sola sfida, quella che segnerà l’esordio casalingo dell’Italia, in programma domenica 1 novembre alle ore 18.00 a Parm ...

