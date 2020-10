Ruba da una decina di auto, ma è il parcheggio della polizia di Stato: arrestato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con tutti i parcheggi che poteva scegliere a Milano ha puntato proprio quello riservato al personale della polizia di Stato del commissariato di Villa San Giovanni, in zona Bicocca a Milano. E così un 40enne, ladro di professione a giudicare dalla sfilza di precedenti per furto, è Stato arreStato in flagranza, giovedì, dai poliziotti che l’hanno notato grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza. La storia di questo Lupin parecchio sbadato è stata raccontata da MilanoToday. Del suo piccolo errore di cui si è accorto troppo tardi: aveva già forzato una decina di auto quando sono arrivati i poliziotti che lo hanno fermato e fatto processare per direttissima. Quando sono arrivati gli agenti, secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Con tutti i parcheggi che poteva scegliere a Milano ha puntato proprio quello riservato al personaledidel commissariato di Villa San Giovanni, in zona Bicocca a Milano. E così un 40enne, ladro di professione a giudicare dalla sfilza di precedenti per furto, èarrein flagranza, giovedì, dai poliziotti che l’hanno notato grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza. La storia di questo Lupin parecchio sbadato è stata raccontata da MilanoToday. Del suo piccolo errore di cui si è accorto troppo tardi: aveva già forzato unadiquando sono arrivati i poliziotti che lo hanno fermato e fatto processare per direttissima. Quando sono arrivati gli agenti, secondo quanto ...

ginenghi : @marcodemeu Barillari e’ una persona squallida che vive alle spalle della società .. ruba uno stipendio con i soldi… - AndreaFontaniv4 : @matteosalvinimi Senatore, si dovrebbe vergognare, usare una tragedia per farsi campagna elettorale, lei dovrebbe c… - pla_sni : Ladro, quello che al camposanto ruba il vaso di cristallo su una tomba Ladro, il fioraio che per un provvisorio di… - oggitreviso : Lo scoprono mentre ruba una maglia del Milan, fugge ma viene fermato poco dopo - AnnaxLGxTS : RT @mauriziocresce6: Chi vive in baracca, chi suda il salario chi ama l'amore e i sogni di gloria chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba una Ruba in quattro negozi in poche ore: a Matera arrestata una donna Basilicata24 Vigili in cerca dei proprietari delle bici rubate

Una pattuglia della municipale si è imbattuta in un gruppetto di ladri di biciclette che hanno abbandonato le due ruote per fuggire nella vegetazione. Sul posto gli agenti hanno trovato tre biciclette ...

La Palestina chiede all’ONU di fare pressioni su Israele per la restituzione dell’antico fonte battesimale

faceva parte di una chiesa locale di epoca bizantina. Il fonte è stato visto a lungo nel sito dell’antica chiesa di Khirbet Tuqu’, l’antica città di Tuqu’, prima di essere rubato utilizzando un enorme ...

Una pattuglia della municipale si è imbattuta in un gruppetto di ladri di biciclette che hanno abbandonato le due ruote per fuggire nella vegetazione. Sul posto gli agenti hanno trovato tre biciclette ...faceva parte di una chiesa locale di epoca bizantina. Il fonte è stato visto a lungo nel sito dell’antica chiesa di Khirbet Tuqu’, l’antica città di Tuqu’, prima di essere rubato utilizzando un enorme ...