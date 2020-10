Rt: Puglia 1,47 Indice di trasmissibilità corona virus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’Indice dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.47 (sette giorni fa era 1.52) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Molise (2.1), Lombardia (2.01), Piemonte (1.99), Provincia autonoma di Bolzano (1.92) Calabria (1.84), ed Emilia-Romagna (1.6), ma l’attenzione resta comunque alta in considerazione dell’aumento del numero dei nuovi casi. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le aree del Paese ad esclusione della Basilicata. Ministero della salute e Istituto ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’dell’di trasmissibilità delin, che tocca quota 1.47 (sette giorni fa era 1.52) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Molise (2.1), Lombardia (2.01), Piemonte (1.99), Provincia autonoma di Bolzano (1.92) Calabria (1.84), ed Emilia-Romagna (1.6), ma l’attenzione resta comunque alta in considerazione dell’aumento del numero dei nuovi casi. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le aree del Paese ad esclusione della Basilicata. Ministero della salute e Istituto ...

Trovo l'iniziativa della Regione Campania e della Regione Puglia assolutamente ingiustificata ... di maggior sicurezza nella prevenzione sanitaria e patologica, dove gli indici di contagio sono ...

