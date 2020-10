Royal wedding a sorpresa in Bhutan | la principessa Eeuphelma ha detto «sì»

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Royal wedding (a sorpresa) in Bhutan: la principessa Eeuphelma Choden, 27 anni, ha sposato il fidanzato Dasho Thinlay Norbu, 26. A dare la notizia ai sudditi del Paese noto come il «più felice del mondo» è stato re Jigme Khesar Namgyel, fratello della principessa Eeuphelma.

Jigme Khesar Namgyel, sovrano del Paese noto come «il più felice del mondo», ha annunciato su Instagram che la sorella ha sposato Dasho Thinlay Norbu, fratello minore di sua moglie, la regina Jetsun ...