Rossella cicciona Guillermo Mariotto | insulto vergognoso a Ballando Processato a Storie italiane | che disastro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Unsenza freni. Se lo scorso anno aveva detto di tutto a Razzi, quest'anno non è da meno. Ma lo storico giudice dicon le stelle, sempre sopra le righe, “pizzica” pesantementeErra definendola “” durante una delle puntate di. Lei asi difende echiede scusa in ginocchio. “Le tue scuse devono essere sentite, vere. Lei si chiamae basta. Certe parole non vanno mai pensate e dette”, tuona la conduttrice che mette in riga. Esuberante. In questa edizione diforse troppo sopra le righe. Lui sembra aver capito la lezione. E ...