Romas Zabarauskas | avvocati nell’omofobica Lituania

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’incipit del film potrebbe essere quello di una serie tv americana sul mondo deglidelle grandi corporation. Lo studio di design dai colori freddi, la finestra a giorno sui grattacieli, il tavolo con solo il computer portatile e la silhouette elegante del protagonista con lo smartphone in mano. Ma, nella luce soffusa di una cena tra amici, emerge che l’uomo è parte di una comunità di attivisti gay e che non siamo negli Stati uniti, bensì in quella che … Continua L'articolonell’omofobicaproviene da il manifesto.