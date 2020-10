Roma, trasporti e caos: Fuligni “Più controlli per garantire il distanziamento e ripensare la mobilità della città” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Segretario, pochi giorni fa avete festeggiato i 40 anni della nascita della Filt Cgil con un webinar dal titolo Le sfide del nuovo decennio. Ce ne vuole parlare? Martedì, 27 ottobre, abbiamo organizzato il webinar Le sfide del nuovo decennio per coinvolgere le parti sociali e gli assessori alla Mobilità della Regione Lazio e di Roma Capitale, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese, nella discussione relativa all’emergenza sanitaria e alle prospettive future del trasporto pubblico. Obiettivo dell’iniziativa, in verità non l’unica per celebrare i 40 anni del sindacato, è stato analizzare quali sono stati gli interventi attuati per fronteggiare l’emergenza, ma anche offrire possibili soluzioni per risolverla. Abbiamo fatto delle proposte chiare, grazie anche al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 ottobre 2020) Segretario, pochi giorni fa avete festeggiato i 40 anninascitaFilt Cgil con un webinar dal titolo Le sfide del nuovo decennio. Ce ne vuole parlare? Martedì, 27 ottobre, abbiamo organizzato il webinar Le sfide del nuovo decennio per coinvolgere le parti sociali e gli assessori alla MobilitàRegione Lazio e diCapitale, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese, nella discussione relativa all’emergenza sanitaria e alle prospettive future del trasporto pubblico. Obiettivo dell’iniziativa, in verità non l’unica per celebrare i 40 anni del sindacato, è stato analizzare quali sono stati gli interventi attuati per fronteggiare l’emergenza, ma anche offrire possibili soluzioni per risolverla. Abbiamo fatto delle proposte chiare, grazie anche al ...

Patty66509580 : Dai trasporti al verde pubblico. A Roma la rivoluzione non si ferma. La Raggi aggiunge 40 bus alla flotta per le pe… - Grillino_eFiero : RT @LaNotiziaTweet: Dai trasporti al verde pubblico. A #Roma la rivoluzione non si ferma. La #Raggi aggiunge 40 bus alla flotta per le peri… - DeSantis1948 : Dai trasporti al verde pubblico. A Roma la rivoluzione non si ferma. La Raggi aggiunge 40 bus alla flotta per le pe… - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: Dai trasporti al verde pubblico. A #Roma la rivoluzione non si ferma. La #Raggi aggiunge 40 bus alla flotta per le peri… - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: Dai trasporti al verde pubblico. A #Roma la rivoluzione non si ferma. La #Raggi aggiunge 40 bus alla flotta per le peri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma trasporti Non è più tollerabile, a Roma, la situazione dei trasporti Superando.it Il Pink Shuttle a Kabul di Nove onlus premiato dal MedFilm Festival

Roma, 30 ott. (askanews) - Il Pink Shuttle premiato dal MedFilm Festival: il 26esimo MedFilm Festival ha assegnato il Premio Koinè a Nove onlus per il PinK Shuttle di Kabul, il servizio di trasporto u ...

Infortunio sul lavoro a Ceriano, ferito trasportato a Legnano

D.S., classe 1960 residente in provincia di Roma è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo per le opportune verifiche del caso. Sul posto si è portata una pattuglia della ...

Roma, 30 ott. (askanews) - Il Pink Shuttle premiato dal MedFilm Festival: il 26esimo MedFilm Festival ha assegnato il Premio Koinè a Nove onlus per il PinK Shuttle di Kabul, il servizio di trasporto u ...D.S., classe 1960 residente in provincia di Roma è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo per le opportune verifiche del caso. Sul posto si è portata una pattuglia della ...