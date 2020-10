Roma, l’annuncio del Campidoglio: «Via al progetto di riqualificazione per le aree esterne di 11 stazioni metro» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono iniziati nelle settimane scorse i primi quattro interventi di riqualificazione delle aree esterne di 11 stazioni della metropolitana di Roma. I lavori sono in corso alle fermate Pietralata (Linea B), nel quadrante est di Roma, a Cipro, Battistini e Spagna (Linea A), nel centro città. Si tratta di interventi che prevedono la pulizia dell’area, lo sfalcio e la potatura delle alberature e degli spazi verdi, il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, la rimozione delle scritte vandaliche, il ripristino delle sedi stradali con i percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti, il restyling dei sanpietrini in alcune stazioni, la pulizia delle griglie e la verifica completa del sistema idraulico, la verniciatura dei corrimano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono iniziati nelle settimane scorse i primi quattro interventi didelledi 11dellapolitana di. I lavori sono in corso alle fermate Pietralata (Linea B), nel quadrante est di, a Cipro, Battistini e Spagna (Linea A), nel centro città. Si tratta di interventi che prevedono la pulizia dell’area, lo sfalcio e la potatura delle alberature e degli spazi verdi, il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, la rimozione delle scritte vandaliche, il ripristino delle sedi stradali con i percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti, il restyling dei sanpietrini in alcune, la pulizia delle griglie e la verifica completa del sistema idraulico, la verniciatura dei corrimano ...

