Roma, in piazza i lavoratori dello spettacolo. Celestini: «Per Conte valiamo meno dell'aperitivo» – Il video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Ancora proteste a Roma, in piazza Montecitorio, contro le restrizioni dell'ultimo Dpcm anti-Coronavirus. Questa volta a protestare sono stati i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo: tecnici, attori, cantanti, circensi, direttori di compagnie teatrali, truccatrici, parrucchieri, operatori e maestranze radiotelevisive. All'iniziativa hanno partecipato almeno 500 persone. Nel video in evidenza, l'intervento di Ascanio Celestini: «Il premier Conte ha detto che noi siamo quelli che fanno divertire. Una sorta di alternativa all'aperitivo, anzi meno, perché c'è stata più attenzione per gli aperitivi ...

