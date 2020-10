Roma, alberghi in forte crisi: su 1200 strutture, 400 rischiano di chiudere (Di venerdì 30 ottobre 2020) . Fatturato è sceso del 92% rispetto all’anno scorso Francesco Gatti, presidente di Assohotel Confesercenti Roma, spiega la situazione non rosea in cui versano gli hotel Romani. “Su 1.200 alberghi nella Capitale, ora il 50% è vuoto e il 50% non ha mai riaperto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) . Fatturato è sceso del 92% rispetto all’anno scorso Francesco Gatti, presidente di Assohotel Confesercenti, spiega la situazione non rosea in cui versano gli hotelni. “Su 1.200nella Capitale, ora il 50% è vuoto e il 50% non ha mai riaperto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

