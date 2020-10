Ritorna attivo il malware bancario Emotet. (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un ricercatore di sicurezza informatica conferma una nuova campagna Emotet in Italia. Il ricercatore James Wt in un tweet di poche ore fa ha annunciato di aver nuovamente intercettato un pericolosissimo a trojan bancario Russo Emotet, si tratta di un malware che già nei mesi scorsi attaccato parecchi conti correnti. Attualmente questa campagna È in atto nel nostro paese quindi non ci resta da capire come difendersi. Il meccanismo di infezione del virus è molto simile agli attacchi già visti, partiamo da una email di phishing proveniente da un indirizzo email reale ma ovviamente che è stato compromesso, quest’ultima contiene un file allegato al cui interno è presente uno script che scarica il virus dalla rete bobbinet di computer zombie epoch 2. questo ci fa capire che dopo ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un ricercatore di sicurezza informatica conferma una nuova campagnain Italia. Il ricercatore James Wt in un tweet di poche ore fa ha annunciato di aver nuovamente intercettato un pericolosissimo a trojanRusso, si tratta di unche già nei mesi scorsi attaccato parecchi conti correnti. Attualmente questa campagna È in atto nel nostro paese quindi non ci resta da capire come difendersi. Il meccanismo di infezione del virus è molto simile agli attacchi già visti, partiamo da una email di phishing proveniente da un indirizzo email reale ma ovviamente che è stato compromesso, quest’ultima contiene un file allegato al cui interno è presente uno script che scarica il virus dalla rete bobbinet di computer zombie epoch 2. questo ci fa capire che dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna attivo A Modica ritorna attivo il mercato del giovedì dopo confronto con commercianti RagusaOggi L'orsa Peppina è tornata: avvistata nel parco nazionale della Majella

Le attività messe in campo in questi giorni, dal Wildlife Research Center del Parco Nazionale della Majella sono finalizzate a catturare l'animale per applicare un nuovo radiocollare gps tramite il qu ...

Coronavirus, quattro nuovi positivi nel Vibonese. I casi totali sono 155

Nella serata di ieri brutte notizie sono giunte da Cessaniti che hanno allungato la lista delle persone contagiate. Uno di questi, da quanto si apprende, sarebbe ritornato da Milano e risiede nella ...

