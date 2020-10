Rita Pavone e Claudio Trotta: il nostro appello per il mondo dello spettacolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cosa dobbiamo fare ancora per far capire a chi emette decreti restrittivi che la musica e la cultura sono ossigeno per l’anima? Che far stare bene le persone aiuta anche ad alzare le difese immunitarie? Che quello che hanno dichiarato essere solo “divertimento” dà da mangiare a centinaia di migliaia di persone, che diventano milioni con tutto l’indotto che c’è? Che, dati dell’AGIS (Associazione Generale Italiana dello spettacolo), dal 15 giugno al 10 ottobre ci sono stati 2.782 spettacoli con 350.000 spettatori e solo 1 contagiato?!? In passato mi ero occupato di questa sensibilizzazione, riuscendo anche a riportare gli artisti di strada a lavorare a Milano. Poi avevo deciso di dedicare le mie dirette a far stare bene le persone, ignorando i problemi che TV, radio e giornali sbattono ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cosa dobbiamo fare ancora per far capire a chi emette decreti restrittivi che la musica e la cultura sono ossigeno per l’anima? Che far stare bene le persone aiuta anche ad alzare le difese immunitarie? Che quello che hanno dichiarato essere solo “divertimento” dà da mangiare a centinaia di migliaia di persone, che diventano milioni con tutto l’indotto che c’è? Che, dati dell’AGIS (Associazione Generale Italiana), dal 15 giugno al 10 ottobre ci sono stati 2.782 spettacoli con 350.000 spettatori e solo 1 contagiato?!? In passato mi ero occupato di questa sensibilizzazione, riuscendo anche a riportare gli artisti di strada a lavorare a Milano. Poi avevo deciso di dedicare le mie dirette a far stare bene le persone, ignorando i problemi che TV, radio e giornali sbattono ...

