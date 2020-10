“Rischio elevato in 11 Regioni, si va verso lo scenario 4”: il monitoraggio dell’Iss certifica il peggioramento del contagio del coronavirus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undici Regioni sono a “rischio elevato” di una trasmissione non controllata del Sars-Cov-2 e altre 8 sono a “rischio moderato” con “elevata possibilità” di migrare nel rischio alto entro il prossimo mese. “Siamo in una situazione compatibile con lo scenario 3 verso lo scenario 4″, sintetizza il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro presentando il monitoraggio settimanale che indica la capacità di trasmissione del virus, l’Rt, a 1.70. In alcune Regioni, ha sottolineato, lo scenario 4, quello da allarme rosso, è stato raggiunto. Le Regioni classificate a rischio elevato sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undicisono a “rischio” di una trasmissione non controllata del Sars-Cov-2 e altre 8 sono a “rischio moderato” con “elevata possibilità” di migrare nel rischio alto entro il prossimo mese. “Siamo in una situazione compatibile con lolo4″, sintetizza il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro presentando ilsettimanale che indica la capacità di trasmissione del virus, l’Rt, a 1.70. In alcune, ha sottolineato, lo4, quello da allarme rosso, è stato raggiunto. Leclassificate a rischiosono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, ...

rtl1025 : ?? Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di #Covid19 e 4 regioni (… - momentosera : «Rt a 1,7, rischio elevato in 11 regioni». Lo ha dichiarato Silvio #Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore… - Graficnovel : RT @rtl1025: ?? Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di #Covid19 e 4 regioni (#Calabria, #E… - WestSer : Le TV locali del #Veneto arrivano a rompere i maroni anche nelle regioni vicine e mi gira assai vedere che, nonosta… - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di #Covid19 e 4 regioni (#Calabria, #E… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rischio elevato Vivere di rendita, previdenza (privata e pubblica), indipendenza finanziaria: una conferenza online per fare il punto fra mito e realtà Fortune Italia