Rischio cardiometabolico | campagna prevenzione di Apoteca Natura

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - In un momento in cui la pandemia scoraggia gli italiani a farela propone online, consentendo "una fondamentale attività e promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo". Anche quest'anno, a partire dal 1 novembre,, rete di farmacie che guida e accompagna la persona nellae nella cura, propone la'Ci sta a cuore il tuo cuore'. Un'iniziativa ideata in collaborazione con Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e Associazione medici diabetologi (Amd), e con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi). Lasi svolgerà principalmente online e le ...