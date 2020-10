Rimborso denaro dal 1 dicembre: facciamo il punto del cashback (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parte il 1 dicembre il cashback, il Rimborso di denaro per chi effettua acquisti nei negozi fisici utilizzando carta di credito o bancomat. Il Rimborso, pari al 10% di quanto speso per pagare con carta di credito o bancomat fino ad un tetto massimo di 1500 per semestre parte in via sperimentale per il mese di dicembre a partire dal 1 giorno del mese. Il bonus prevede anche un premio semestrale di 1500 euro per i 100000 prtecipanti che abbiano effettuato il maggiorn numero di acquisti (quindi non per chi spende la somma più alta ma tra chi effettua il maggior numero di pagamenti). Si potrà aderire al programma su base volontaria tramite l’App IO (la stessa utilizzata per richiedere il bonus vacanza che è accessibile solo tramite SPID) comunicando il ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parte il 1il, ildiper chi effettua acquisti nei negozi fisici utilizzando carta di credito o bancomat. Il, pari al 10% di quanto speso per pagare con carta di credito o bancomat fino ad un tetto massimo di 1500 per semestre parte in via sperimentale per il mese dia partire dal 1 giorno del mese. Il bonus prevede anche un premio semestrale di 1500 euro per i 100000 prtecipanti che abbiano effettuato il maggiorn numero di acquisti (quindi non per chi spende la somma più alta ma tra chi effettua il maggior numero di pagamenti). Si potrà aderire al programma su base volontaria tramite l’App IO (la stessa utilizzata per richiedere il bonus vacanza che è accessibile solo tramite SPID) comunicando il ...

robertofiandaca : Rimborso concerti di Paul McCartney: state attenti perché la conversione dei voucher in denaro scade il 30 ottobre… - alessm84 : @Alitalia @Fabio_Lazzerini in DM mi dite che per avere l’ammontare in denaro dei due voucher di 193,87€ cadauno per… - infoiteconomia : Voli cancellati EasyJet, Ryanair, Vueling e Blue Panorama: si potrà scegliere anche il rimborso in denaro - altalex : #CASHBACK >> Parere favorevole al programma di rimborso in denaro su pagamenti effettuati con strumenti elettronici… - dobrevsunicorns : Ogni tanto le persone gentili esistono. Ho un assegno regalo per un viaggio. Causa COVID non ho potuto utilizzarlo.… -