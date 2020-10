Ricordate il virus clinicamente morto? 'Aumento esponenziale della pressione sul 118' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avete creduto che il virus fosse morto? E invece le cose sono andate al contrario rispetto a quanto prevedessero faciloni e riduzionista. In questi giorni "stiamo registrando in tutte le Regioni un ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avete creduto che ilfosse? E invece le cose sono andate al contrario rispetto a quanto prevedessero faciloni e riduzionista. In questi giorni "stiamo registrando in tutte le Regioni un ...

Vittoriana14 : RT @QLexPipiens: Credevo di essere stato esplicito: il lockdown mirato sulle fasce a rischio (peraltro facoltativo) deve avvenire in contem… - nonnabirichina : @BelpietroTweet Il prof.#Galli è stato l'unico a non cambiare mai opinione, l'unico a dire come stavano davvero le… - cstambul : RT @QLexPipiens: @DottAngeloC Credevo di essere stato esplicito: il lockdown mirato sulle fasce a rischio (peraltro facoltativo) deve avven… - il_disadattato : RT @QLexPipiens: Credevo di essere stato esplicito: il lockdown mirato sulle fasce a rischio (peraltro facoltativo) deve avvenire in contem… - gabryjoy : RT @QLexPipiens: Credevo di essere stato esplicito: il lockdown mirato sulle fasce a rischio (peraltro facoltativo) deve avvenire in contem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate virus Ricordate il virus clinicamente morto? "Aumento esponenziale della pressione sul 118" Globalist.it Coronavirus, De Luca: Ad Arzano zona rossa perché ci sono mille contagi

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

Il Presidente americano ha commentato la sua politica per contenere il virus

Dobbiamo però ricordare che gli Stati Uniti vantano una popolazione di ... non si è lasciato sfuggire l’opportunità di affermare che la sua politica di contenimento del virus è stata eccellente.

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...Dobbiamo però ricordare che gli Stati Uniti vantano una popolazione di ... non si è lasciato sfuggire l’opportunità di affermare che la sua politica di contenimento del virus è stata eccellente.