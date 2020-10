Richiamo alimentare: trovato ossido di etilene nei semi di sesamo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministero della Salute e Metro hanno richiamato ben due lotti di panini tondi con cereali e semi di un noto marchio. Ancora una volta è stato trovato ossido di etilene nei semi di sesamo. Il Ministero della Salute e Metro hanno diffuso il Richiamo di due lotti di panini tondi marchio con cereali e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministero della Salute e Metro hanno richiamato ben due lotti di panini tondi con cereali edi un noto marchio. Ancora una volta è statodineidi. Il Ministero della Salute e Metro hanno diffuso ildi due lotti di panini tondi marchio con cereali e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il ministero della Salute e Metro hanno richiamato ben due lotti di panini tondi con cereali e semi di un noto marchio.

Ossido di etilene nei semi di sesamo, Ministero della Salute ritira alimenti: la lista completa

Si tratta di prodotti a marchio Bassini 1963, Il Panificio Di Camillo e New Catering contenenti ossido di etilene, una sostanza gassosa dannosa per ...

Il ministero della Salute e Metro hanno richiamato ben due lotti di panini tondi con cereali e semi di un noto marchio.Si tratta di prodotti a marchio Bassini 1963, Il Panificio Di Camillo e New Catering contenenti ossido di etilene, una sostanza gassosa dannosa per ...