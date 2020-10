Rennes-Stade Brestois sabato | ore 17 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nono turno di Ligue 1 e il primo incontro delvede ilin cerca di riscatto ospitare tra le mura amiche lo. La squadra di Galtier viene da due sconfitte in 5 giorni; la prima, inattesa, in casa contro l’Angers, la seconda invece con l’onore delle armi contro il Siviglia in champions League. … InfoBetting: Scommesse Sportive e