Renato Zero: “Sentirmi solo? Non me lo posso permettere. Con questo lavoro consegno ‘una memoria storica’” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Bello, intenso, riflessivo, a tratti divertente e ironico (“Basta con i cantanti già siamo in tanti. Un mare di cantanti ormai dalla melodia così distanti”, canta nella traccia 11). È il secondo lavoro della trilogia lanciata da Renato Zero un mese fa, e in attesa della prossima uscita prevista per fine novembre. Complessivamente quattordici tracce, anche questa volta tutte inedite, che sbalordiscono gli stessi componenti del suo entourage: in un periodo di buio oggettivo e generale, con gli artisti che lamentano un ingrigimento emotivo e, di conseguenza espressivo, Zero ha lavorato come non mai. “Per cercare di muovere questa aria ferma, questo stato comatoso che non dipende da noi; volevo rispolverare il coraggio di un’operazione in una fase totalmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Bello, intenso, riflessivo, a tratti divertente e ironico (“Basta con i cantanti già siamo in tanti. Un mare di cantanti ormai dalla melodia così distanti”, canta nella traccia 11). È il secondodella trilogia lanciata daun mese fa, e in attesa della prossima uscita prevista per fine novembre. Complessivamente quattordici tracce, anche questa volta tutte inedite, che sbalordiscono gli stessi componenti del suo entourage: in un periodo di buio oggettivo e generale, con gli artisti che lamentano un ingrigimento emotivo e, di conseguenza espressivo,ha lavorato come non mai. “Per cercare di muovere questa aria ferma,stato comatoso che non dipende da noi; volevo rispolverare il coraggio di un’operazione in una fase totalmente ...

