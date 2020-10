Renato Zero | «Le canzoni sono il vaccino per la solitudine»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Seduto nel suo studio di registrazione, con la maglia girocollo nera e gli occhi rivolti alla schermata di Zoom aperta davanti a sé, Renato Zero dà il benvenuto ai giornalisti leggendo una battuta che gli è appena arrivata su Whatsapp: «Ce la faremo, ce la faromolo. Sono delle cazzatelle, lo so, ma aiutano» spiega Zero in occasione della presentazione del secondo volume di Zerosettanta, la trilogia che l’artista ha scelto di realizzare in occasione dei suoi 70 anni e che, ogni 30 del mese, da settembre a novembre, propone brani inediti che viaggiano tra sonorità e ritmi nuovi, dimostrando la sua voglia di non rimanere con le mani in mano e di riuscire a rivoluzionarsi anche ora che il pubblico quasi non se lo aspetta. «Sono incredibilmente sorpreso. Quando metti in piedi un lavoro discografico hai sempre paura che la copertina non sia efficace, che la sequenza dei brani non sia giusta, ma, stavolta, è venuto tutto come desideravo che venisse» spiega Zero. Se il primo volume era più rockeggiante, stavolta trova spazio un Renato più legato al tema del tempo che passa, ma anche alla denuncia nei confronti di quello che non funziona.