Renato Zero: "Il DPCM e lo stop al mondo degli spettacoli live? Non dare il giusto peso a questo universo credo sia sbagliato e pericoloso"

Oggi è uscito "Zerosettanta – Volume Due", il secondo capitolo della trilogia che Renato Zero, 50 milioni di album venduti all'attivo, ha inaugurato a partire dal giorno del suo settantesimo compleanno, il 30 settembre scorso. Il cantautore sceglie di portare avanti un coraggioso percorso in tre album che vuole raccontare tutta la verità sulle sue continue trasformazioni e sul senso del suo continuo cercarsi. Uno Zero tutt'altro che reticente, che in questo secondo disco, imprevedibile e spiazzante come quello che l'ha preceduto e che ha dato il via al progetto, racconta sé stesso attraverso svariati generi musicali, tipologie ritmiche ed armoniche. Il secondo capitolo è cuore e centro esatto di una trilogia immaginifica e monumentale ...

