Renato Zero canta l'amore che cura ma lancia un avvertimento: "Spero che non esistano miei eredi" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Renato Zero canta l'amore, come ha fatto in questi lunghi anni di carriera, ma non ci sarà un altro Renato Fiacchini. "Mi auguro di no, che non ce ne sia solo uno. Spero che siano in tanti, così com'è successo in passato con Fabrizio De Andrè, con Battiato e con tanti altri. Rilancio ancora il ruolo delle radio, che dovrebbero occuparsi maggiormente dei giovani e dare maggiore spazio alla musica italiana, che si sente ancora troppo poco". Ed è di questi giovani che Renato Zero ha voluto circondarsi in questa nuova prova musicale, destinata al mercato dal 30 ottobre e anticipata dal singolo L'Amore Sublime. Ritroviamo qui, imponente, la firma di Lorenzo Vizzini che è più un'impronta che una sigla:

