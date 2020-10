Renato Zero ai giovani artisti: “Basta tastiere del pc, tornate in cantina” (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Questa semplicità nel raggiungere gli obiettivi vanifica la spinta di partenza. Se noi volessimo realizzare immediatamente un risultato basterebbe fare una copertina su cui ci presentiamo nudi, oggi anche questo purtroppo può essere una chiave di lettura attuabile. Nel volere in qualche modo andare ad occupare uno spazio nella musica ci si dimentica di certe regole, che sono fondamentali: prima di tutto la convinzione di volere raccontare e mettere a disposizione il proprio talento per imporre un pochino il proprio messaggio e la propria identità. Però la fretta, spesso, di raggiungere certe posizioni è una cattiva consigliera”. Così Renato Zero commenta alla Dire la nuova scena contemporanea musicale, con cui si è ‘scontrato’ un mese fa quando è stato accostato alla figura di Achille Lauro: “Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown”, aveva detto Zero. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “Questa semplicità nel raggiungere gli obiettivi vanifica la spinta di partenza. Se noi volessimo realizzare immediatamente un risultato basterebbe fare una copertina su cui ci presentiamo nudi, oggi anche questo purtroppo può essere una chiave di lettura attuabile. Nel volere in qualche modo andare ad occupare uno spazio nella musica ci si dimentica di certe regole, che sono fondamentali: prima di tutto la convinzione di volere raccontare e mettere a disposizione il proprio talento per imporre un pochino il proprio messaggio e la propria identità. Però la fretta, spesso, di raggiungere certe posizioni è una cattiva consigliera”. Così Renato Zero commenta alla Dire la nuova scena contemporanea musicale, con cui si è ‘scontrato’ un mese fa quando è stato accostato alla figura di Achille Lauro: “Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown”, aveva detto Zero.

