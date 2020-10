Renato Zero affossa il governo: «Uno scandalo, è arrivato impreparato alla seconda ondata» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Noi italiani abbiamo dimostrato col Covid di essere all’altezza di comprenderne la gravità e assumerci le nostre responsabilità, cambiando quasi totalmente le nostre abitudini, a discapito di una libertà che pensavamo di avere conquistato definitivamente. E invece ce la siamo vista a scippare da un virus, e dal fatto che non ci siamo preparati a prevenirlo. Oggi è scandaloso che il governo non sia stato in grado di prepararsi a questa seconda ondata, con efficacia definitiva e tangibile verso i lavoratori». Renato Zero commenta l’attuale situazione italiana relativa alla pandemia e sferra un duro attacco contro il governo. Renato Zero: «I governi dovrebbero ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Noi italiani abbiamo dimostrato col Covid di essere all’altezza di comprenderne la gravità e assumerci le nostre responsabilità, cambiando quasi totalmente le nostre abitudini, a discapito di una libertà che pensavamo di avere conquistato definitivamente. E invece ce la siamo vista a scippare da un virus, e dal fatto che non ci siamo preparati a prevenirlo. Oggi èso che ilnon sia stato in grado di prepararsi a questa, con efficacia definitiva e tangibile verso i lavoratori».commenta l’attuale situazione italiana relativapandemia e sferra un duro attacco contro il: «I governi dovrebbero ...

