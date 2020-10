Regione Campania, De Luca sceglie lo staff. Conferme e ritorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prende forma la squadra del riconfermato governatore della Campania Vincenzo De Luca. La poltrona di capo della segreteria politica dovrebbe toccare a Nello Mastursi, braccio destro del governatore, riabilitato (politicamente) dopo l’inchiesta sul tentativo di pilotare il verdetto sulla sospensione del presidente della Regione Campania per effetto della legge Severino. Mastursi, salernitano come De Luca, è pronto riprendersi il suo ufficio a Palazzo Santa Lucia. Bruno Cesario, altro fedelissimo del governatore, dovrebbe essere dirottato al cerimoniale. Conferma in arrivo per il capo dell’ufficio stampa Paolo Russo. Mentre non è stato ancora scelto il capo di gabinetto della presidenza della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prende forma la squadra del riconfermato governatore dellaVincenzo De. La poltrona di capo della segreteria politica dovrebbe toccare a Nello Mastursi, braccio destro del governatore, riabilitato (politicamente) dopo l’inchiesta sul tentativo di pilotare il verdetto sulla sospensione del presidente dellaper effetto della legge Severino. Mastursi, salernitano come De, è pronto riprendersi il suo ufficio a Palazzo Santa Lucia. Bruno Cesario, altro fedelissimo del governatore, dovrebbe essere dirottato al cerimoniale. Conferma in arrivo per il capo dell’ufficio stampa Paolo Russo. Mentre non è stato ancora scelto il capo di gabinetto della presidenza della ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Nuova ordinanza di De Luca in Campania: chiusi nidi e scuole materne

NAPOLI - Nella regione le scuole d'infanzia resteranno chiuse almeno fino al prossimo 14 novembre, secondo l'ultima ordinanza firmata dal governatore della Regione Campania. Un'altra misura è stata de ...

Nuova ordinanza del presidente De Luca: da lunedì chiusi anche gli asili

