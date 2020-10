Reggiana, si va verso la sconfitta a tavolino con la Salernitana (Di sabato 31 ottobre 2020) La Reggiana, colpita profondamente dal Covid-19, con 29 elementi positivi (22 calciatori e 7 dello staff tecnico), difficilmente potrà partire per Salerno per disputare la gara in programma domani. Nelle scorse ore erano rimasti appena 7 giocatori di movimento a disposizione di mister Alvini, anch’egli colpito dal Covid. Gli emiliani avevano già usufruito il “jolly” per rinviare la gara con il Cittadella e da regolamento, senza tredici giocatori utilizzabili, dovrebbe scattare il 3-0 a tavolino per la squadra avversaria per impossibilità di poter disputare la partita. La risposta arriverà quindi dai test svolti nelle prossime ore in un centro di Reggio Emilia che diranno se qualche calciatore sia guarito e se la squadra potrà raggiungere così la Campania per giocare. Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) La, colpita profondamente dal Covid-19, con 29 elementi positivi (22 calciatori e 7 dello staff tecnico), difficilmente potrà partire per Salerno per disputare la gara in programma domani. Nelle scorse ore erano rimasti appena 7 giocatori di movimento a disposizione di mister Alvini, anch’egli colpito dal Covid. Gli emiliani avevano già usufruito il “jolly” per rinviare la gara con il Cittadella e da regolamento, senza tredici giocatori utilizzabili, dovrebbe scattare il 3-0 aper la squadra avversaria per impossibilità di poter disputare la partita. La risposta arriverà quindi dai test svolti nelle prossime ore in un centro di Reggio Emilia che diranno se qualche calciatore sia guarito e se la squadra potrà raggiungere così la Campania per giocare. Foto: Logo ...

