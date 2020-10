Reggiana senza squadra | a rischio la trasferta di Salerno e conseguente 3-0 a tavolino

CM_Memorabili : Arbitro mima il VAR ma il VAR non c’è - infoitsport : Serie B, Reggiana senza pace: il totale dei positivi a quota 29 - corra_davide : #tuttocampo Serie B, #Reggiana senza pace: il totale dei positivi al #COVID19 a quota 29 - Dettaglio News… - infoitsport : Reggiana senza pace: due nuovi positivi al Covid19, il totale sale a 29 - Segnoditerra1 : @AlbertoPlusPlus Senza stadio. Senza pubblico. Senza giocatori. #Reggiana #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana senza

La Reggiana rischia di non poter partite per la trasferta di Salerno per disputare la partita del campionato di Serie B. Nella giornata di oggi il gruppo squadra verrà sottoposto a tampone ed il ...Da regolamento, senza tredici giocatori utilizzabili ... La risposta sull’immediato futuro di Salernitana-Reggiana arriverà quindi dai test svolti nelle prossime ore in un centro di Reggio Emilia. La ...