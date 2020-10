Reggiana, Alvini: “Vergognoso che la Lega non rinvii la partita con la Salernitana” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Stiamo vivendo ore paradossali: parlo dal mio letto, dopo 12 giorni di quarantena, e domani dovrei essere in panchina a Salerno. Nella mia stessa situazione si trovano altri 22 calciatori e 6 componenti del mio staff tecnico. Ritengo vergognoso che la Reggiana, vittima di questa situazione, non abbia ancora avuto risposte per il rinvio della partita di calcio di Serie B”. Lo ha detto l’allenatore della Reggiana, Massimiliano Alvini, in un lungo post su Facebook in cui si è scagliato aspramente nei confronti della Lega Serie B guidata da Mauro Balata, che non ha ancora preso posizione in merito al possibile rinvio del match con la Salernitana visto che tra le fila degli emiliani ci sono ancora oltre venti giocatori positivi al coronavirus: “Vista la straordinarietà ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Stiamo vivendo ore paradossali: parlo dal mio letto, dopo 12 giorni di quarantena, e domani dovrei essere in panchina a Salerno. Nella mia stessa situazione si trovano altri 22 calciatori e 6 componenti del mio staff tecnico. Ritengo vergognoso che la, vittima di questa situazione, non abbia ancora avuto risposte per il rinvio delladi calcio di Serie B”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in un lungo post su Facebook in cui si è scagliato aspramente nei confronti dellaSerie B guidata da Mauro Balata, che non ha ancora preso posizione in merito al possibile rinvio del match con la Salernitana visto che tra le fila degli emiliani ci sono ancora oltre venti giocatori positivi al coronavirus: “Vista la straordinarietà ...

sportface2016 : #Reggiana, #Alvini: 'Vergognoso che la Lega non rinvii la partita con la #Salernitana' - lo_zio79 : RT @TuttoRegia: #Reggiana, mister @MaxAlvini alza la voce: «Stiamo vivendo ore paradossali. Nessuna risposta dalla Lega di Serie B sul rinv… - ottopagine : Salernitana-Reggiana, Alvini: «Mancato rinvio è vergognoso» - granatissimi : Salernitana-Reggiana, Alvini: «Mancato rinvio è vergognoso» - Salernogranata : Reggiana, Alvini: “Vergognoso non aver avuto risposte per il rinvio” -