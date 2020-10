Reddito di cittadinanza: tagliare l’assegno per allargare la platea. La proposta Inps (Di venerdì 30 ottobre 2020) Modificare il Reddito di cittadinanza allargando la platea, eventualmente con importi più bassi. È la proposta dell’Inps per migliorare l’efficacia del beneficio, messa in luce in occasione della presentazione annuale dell’Istituto di previdenza. Secondo il presidente dell’Inps Tridico, il Reddito di cittadinanza “ha ridotto la povertà, ma si può migliorare aumentando controlli e lavorando su centri per l’impiego”. Reddito di cittadinanza, i numeri dell’Inps Tridico ha indicato quali sono al momento i limiti dello strumento e i margini d’intervento per raggiungere una platea più ampia di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Modificare ildiallargando la, eventualmente con importi più bassi. È ladell’per migliorare l’efficacia del beneficio, messa in luce in occasione della presentazione annuale dell’Istituto di previdenza. Secondo il presidente dell’Tridico, ildi“ha ridotto la povertà, ma si può migliorare aumentando controlli e lavorando su centri per l’impiego”.di, i numeri dell’Tridico ha indicato quali sono al momento i limiti dello strumento e i margini d’intervento per raggiungere unapiù ampia di ...

