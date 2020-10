Real Sociedad-Napoli, Politano punge l’Inter: “Mi sto prendendo la mia rivincita. Io trattato male” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura dell'Estadio Municipal de Anoeta.Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così”. E su Insigne…Una vittoria, quella conquistata dal Napoli ai danni della Real Sociedad, preziosa per gli azzurri dopo la sconfitta patita in occasione della prima giornata del Girone F di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Gli uomini di Gennaro Gattuso, dunque, sono riusciti a rimettersi in careggiata per la qualificazione ai sedicesimi.Man of the match della partita di ieri, Matteo Politano è stato intervistato ai microfoni di SkySport dopo il triplice fischio. "Era difficile, ci hanno messo in difficoltà ma ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura dell'Estadio Municipal de Anoeta., Gattuso: “Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così”. E su Insigne…Una vittoria, quella conquistata dalai danni della, preziosa per gli azzurri dopo la sconfitta patita in occasione della prima giornata del Girone F di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Gli uomini di Gennaro Gattuso, dunque, sono riusciti a rimettersi in careggiata per la qualificazione ai sedicesimi.Man of the match della partita di ieri, Matteoè stato intervistato ai microfoni di SkySport dopo il triplice fischio. "Era difficile, ci hanno messo in difficoltà ma ...

realvarriale : @Tinofonti71 @sscnapoli @RealSociedad @MPolitano16 @kkoulibaly26 Squadra talmente modesta questa Real Sociedad, che… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - NoContextNapoli : RT @GA7_Official: Qui potete vedere Diego preoccupato di non essere in grado di giocare nella Real Sociedad. Preoccupatissimo. Ad un ce… - mimanda_picone : RT @realcapucchione: Ciao Diego, cumpagn mio, anche se non ti ho vissuto tu sei ancora il Re di Napoli, non fa niente che nella Real Socied… -