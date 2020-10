Real Madrid, Zidane: «La gara con l’Inter non esiste, pensiamo all’Huesca» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zinedine Zidane parla alla vigilia della gara di Liga contro l’Huesca: il tecnico madrileno dice di non pensare alla partita contro l’Inter Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contor l’Huesca. Zidane non pensa alla sfida Champions contro l‘Inter. «Domani è una finale, la partita di martedì non esiste perché la partita di Huesca è fondamentale. Dobbiamo ragionare giorno dopo giorno. I giocatori lo sanno, c’è domani e basta. Domani è una finale, nonostante si parli tanto di martedì. Sono tre punti come contro il Barcellona. Dovremmo pensare solo così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Zinedineparla alla vigilia delladi Liga contro l’Huesca: il tecnico madrileno dice di non pensare alla partita contro l’Inter Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontor l’Huesca.non pensa alla sfida Champions contro l‘Inter. «Domani è una finale, la partita di martedì nonperché la partita di Huesca è fondamentale. Dobbiamo ragionare giorno dopo giorno. I giocatori lo sanno, c’è domani e basta. Domani è una finale, nonostante si parli tanto di martedì. Sono tre punti come contro il Barcellona. Dovremmo pensare solo così». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - ParticipioPart : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… - 80AirasoR80 : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… - Titou447 : RT @AzzoJacopo: Ho scritto sul pessimo momento del Real Madrid di Zidane, molto discusso in Spagna. -