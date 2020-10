Rally, Mondiale 2020: cancellata la prossima tappa in Belgio. Resta in calendario solo un ultimo round a Monza (Di venerdì 30 ottobre 2020) La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il prossimo round del Mondiale WRC 2020, previsto dal 19 al 22 novembre in Belgio, è stato definitivamente cancellato. Il calendario iridato perde dunque l’ennesimo pezzo di una stagione davvero complicatissima, condizionata inevitabilmente dalla situazione sanitaria globale legata al Covid-19. Il Governo belga, alla luce della grande crescita nel numero di contagi, ha optato per il lockdown e di conseguenza gli organizzatori dell’evento si sono visti costretti ad annullare la competizione. Il Mondiale Rally 2020 Resta adesso con una sola prova ancora in calendario, che è in ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il prossimodelWRC, previsto dal 19 al 22 novembre in, è stato definitivamente cancellato. Iliridato perde dunque l’ennesimo pezzo di una stagione davvero complicatissima, condizionata inevitabilmente dalla situazione sanitaria globale legata al Covid-19. Il Governo belga, alla luce della grande crescita nel numero di contagi, ha optato per il lockdown e di conseguenza gli organizzatori dell’evento si sono visti costretti ad annullare la competizione. Iladesso con una sola prova ancora in, che è in ...

